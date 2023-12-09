Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:41

В «Спартаке» высказались о погодных условиях перед матчем с «Крыльями Советов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал погодные условия перед матчем с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ.

Ранее стало известно, что встреча в Москве состоится. Температура воздуха на поле составила -12 градусов.

«Конечно, в тяжелую погоду играть некомфортно. Но мы придерживаемся регламента. Есть правило, что температура не должна быть ниже -15 градусов. Предмета для разговора нет. Но мы живем в России, у нас холодная северная страна», — сказал Зеленов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 декабря в Москве и начнется в 14:00 мск. «СЭ» проведет онлайн трансляцию матча.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Обсудить
Читайте также
«Ты перерезал ему глотку!» Как Дана Уайт и другие боссы UFC ведут переговоры — слиты личные переписки
Неймар обратился к фанатам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Спартак» — «Крылья Советов»: видео голов
«Спартак» — «Крылья Советов»: Соболев удвоил преимущество хозяев на 8-й минуте
«Спартак» — «Крылья Советов»: Промес открыл счет на 2-й минуте матча
«Факел» — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
В «Спартаке» прокомментировали слухи о назначении Рибалты на пост спортивного директора клуба
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кукуян «выбил» Карраскаля, но снова судит
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В «Спартаке» прокомментировали слухи о назначении Рибалты на пост спортивного директора клуба

Клубный турнир стран БРИКС пройдет с 1 по 12 февраля