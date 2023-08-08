В «Спартаке» высказались о рейтинге РФС: «Для нас Промес лучший по умолчанию»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с журналистами прокомментировал рейтинг 33 лучших футболистов сезона-2022/23, опубликованный РФС.

— Сегодня появился список 33 лучших футболистов прошлого сезона. В клубе как-то обсуждали, почему Промес ниже Клаудиньо?

— Да нет. Рейтингов много. Для нас Промес лучший по умолчанию. Кучу рекордов установил в прошлом сезоне, продолжает забивать в новом. Что касается рейтинга РФС, относимся с понимаем к мнению коллег.

— Тут нет заговора?

— Нет.

— Не было проблем с финансами по Рябчука?

— Все нормально, проблем нет.