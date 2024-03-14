В «Спартаке» выступили с заявлением по поводу задержания Промеса в Дубае

В «Спартаке» выступили с заявлением по поводу задержания полузащитника Квинси Промеса в Дубае. Адвокаты и менеджер футболиста сообщили руководству красно-белых об изменении меры пресечения в отношении голландца.

«Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды.

Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации», — говорится в заявлении.

Ранее прокуратура Амстердама подтвердила «СЭ», что Нидерланды запросят экстрадицию Промеса из ОАЭ. В среду, 13 марта, стало известно, что арест голландца в Дубае (ОАЭ) связан с запросом Нидерландов на экстрадицию футболиста. В ночь с 13 на 14 марта адвокаты игрока выступили с заявлением по этому поводу.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В прошлом году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020-го.