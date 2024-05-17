В «Спартаке» заявили, что Дуарте и Соболев вернулись к тренировкам перед матчем с «Рубином»

Сегодня, 18:26
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о физическом состоянии защитников клуба Алексиса Дуарте и Срджана Бабича, а также форварда Александра Соболева.
19 мая красно-белые проведут домашний матч против «Рубина» в 29-м туре РПЛ. Начало — в 14.15 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.
«Дуарте и Соболев вернулись к тренировкам. Бабич продолжает восстановление», — сказал Зеленов.
На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Рубин» идет 7-м (41).