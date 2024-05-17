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Сегодня, 18:26

В «Спартаке» заявили, что Дуарте и Соболев вернулись к тренировкам перед матчем с «Рубином»

Владислав Корегин
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о физическом состоянии защитников клуба Алексиса Дуарте и Срджана Бабича, а также форварда Александра Соболева.

19 мая красно-белые проведут домашний матч против «Рубина» в 29-м туре РПЛ. Начало — в 14.15 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

«Дуарте и Соболев вернулись к тренировкам. Бабич продолжает восстановление», сказал Зеленов.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Рубин» идет 7-м (41).

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Дмитрий Зеленов
Срджан Бабич
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