В «Спартаке» заявили, что Дуарте и Соболев вернулись к тренировкам перед матчем с «Рубином»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о физическом состоянии защитников клуба Алексиса Дуарте и Срджана Бабича, а также форварда Александра Соболева. 19 мая красно-белые проведут домашний матч против «Рубина» в 29-м туре РПЛ. Начало — в 14.15 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. «Дуарте и Соболев вернулись к тренировкам. Бабич продолжает восстановление» , — сказал Зеленов. На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Рубин» идет 7-м (41).