В «Спартаке» заявили, что Эшуорт участвует в процессах по подготовке к летней трансферной кампании

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, определился ли московский клуб с целями на летнее трансферное окно.

«Подготовка к летнему трансферному окну идет в соответствии с планом. Понимание есть. Разумеется, Пол Эшуорт как спортивный директор участвует во всех процессах», — цитирует Зеленова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Эшуорт пока не ознакомил клуб с планом на летнее трансферное окно.

После 23 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 45 очков.