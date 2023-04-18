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Сегодня, 15:07

В «Спартаке» заявили, что Эшуорт участвует в процессах по подготовке к летней трансферной кампании

Алина Савинова
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, определился ли московский клуб с целями на летнее трансферное окно.

«Подготовка к летнему трансферному окну идет в соответствии с планом. Понимание есть. Разумеется, Пол Эшуорт как спортивный директор участвует во всех процессах», — цитирует Зеленова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Эшуорт пока не ознакомил клуб с планом на летнее трансферное окно.

После 23 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 45 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-spartake-otvetili-na-vopros-ob-uchastii-eshuorta-v-processakh-po-podgotovke-k-letnei-transfernoi-kampanii-244233/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
Пол Эшуорт
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