В «Спартаке» заявили, что Промес проведет тренировки с командой в Москве

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с нападающим красно-белых Квинси Промесом. Форвард отсутствует на зимних тренировочных сборах команды в ОАЭ.

— Интересует история Промеса. Будет ли он в Турции на сборе?

— Сообщим официально, если что-то изменится. Мы вернемся в Москву, обязательно проведем несколько тренировок с ним. Тренеры посмотрят на него вживую. Да, они получают все данные в режиме онлайн, но живое общение лучше.

Руководство «Спартака» разрешило Промесу тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

В текущем сезоне форвард провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.