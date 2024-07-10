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Сегодня, 11:11

В «Спартаке» заявили, что не получали предложения от «Зенита» по Соболеву

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал будущее нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Мы не получали предложения от «Зенита» по Соболеву. У меня нет новостей. На сегодняшний день Александр Соболев — футболист «Спартака». Готовы ли отпустить? Все рассказал, больше информации нет», — сказал Малышев.

9 июля сообщалось, что Соболев согласовал контракт с «Зенитом».

Футболист выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
26
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