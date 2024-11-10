В «Спартаке» опровергли все трансферные слухи последних месяцев: «Скауты готовят «shadow team»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о повестке собрания руководства клуба, которое состоится в начале декабря.

Ранее функционер заявил «СЭ», что на встрече будут обсуждаться перспективы ряда игроков.

— Какие ключевые вопросы будут рассмотрены?

— Это внутреннее дело клуба. Единственное, что могу сказать: абсолютно все слухи о том, что кого-то мы подписываем или не подписываем, которые происходили с сентября по настоящий момент, не соответствуют действительности. Внутри мы приняли решение, что доигрываем эту часть сезона и только после этого принимаем решение по дальнейшим шагам. На данный момент вся информация, которая поступала — слухи.

Вратари — один из главных вопросов? Не обязательно. Работа скаутской службы заключается в том, чтобы подготовить так называемую «shadow team». То есть возможное усиление на любую позицию. А дальше уже спортивный директор и тренер принимают решение, какие позиция наиболее приоритетные. Эти решения принимаются на основе игры. У нас еще осталось до конца сезона несколько игр, после этого будет финальное решение.

После 14 матчей РПЛ красно-белые идут на 5-м месте в турнирной таблице с 25 очками.