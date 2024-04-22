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Сегодня, 00:01

В «Спартаке» заявили, что недовольны работой Эшуорта в клубе

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о причинах ухода бывшего спортивного и технического директора команды Пола Эшуорта.

— Сообщалось, что когда команде объявляли об отставке Абаскаля и это делал Жданов...

— Это внутренняя кухня команды, как и что объявляли.

— Он сказал, что с футболистов теперь будет более жесткий спрос. Мы не поняли.

— Глава пресс-службы «Спартака» Зеленов: Вы оперируете слухами.

Малышев: С футболистов всегда жесткий спрос и с руководителей. «Спартак» — это команда, с которой вы все спрашиваете очень жестко (смеется).

— Почему решили расстаться с Эшуортом? У него был контракт до 2025 года.

— У нас изначально был план, что он будет помогать Томашу (Амаралу, спортивному директору «Спартака» — прим. «СЭ») по работе академии и второй команды. Но в какой-то момент мы достигли соглашения о том, что Пол нас покинул.

— Довольны ли работой Эшуорта в клубе?

— Очевидно, что нет, раз результата его усилия не дали.

— Прокомментируйте игру Рощина.

— Очень рад, что Антон вышел. Мне кажется, что он неплохо показал себя. Надеюсь, что в будущем он нас усилит, — сказал Малышев.

«Спартак» объявил об уходе Пола Эшуорта 11 апреля. Англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в сентябре 2022 года. В декабре 2023 года на эту должность клуб пригласил Томаша Аморала, а Эшуорт стал техническим директором.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Пол Эшуорт
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