В «Спартаке» заявили, что впечатлены настроем Станковича перед началом сезона

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос «СЭ» о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Слушайте, сейчас будет преждевременно что-то обещать или что-то рассказывать. На данном этапе меня впечатляет настрой Деяна. Он очень активно взялся за работу. Думаю, что нашим футболистам немножко тяжеловато даже. Поскольку он дает очень серьезные нагрузки. Но пока никто не жалуется и не ноет. Все работают в его режиме. А даст ли это какой-то в итоге результат в игре, посмотрим», — сказал Малышев «СЭ».

«Спартак» объявил о подписании контракта с 45-летним Станковичем 16 мая. Специалист заключил соглашение с московским клубом до конца июня 2026 года.

В первом туре чемпионата России-2024/25 «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга». Матч пройдет 21 июля и начнется в 17.30 (мск).