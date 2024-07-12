Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:05

В «Спартаке» заявили, что впечатлены настроем Станковича перед началом сезона

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос «СЭ» о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Слушайте, сейчас будет преждевременно что-то обещать или что-то рассказывать. На данном этапе меня впечатляет настрой Деяна. Он очень активно взялся за работу. Думаю, что нашим футболистам немножко тяжеловато даже. Поскольку он дает очень серьезные нагрузки. Но пока никто не жалуется и не ноет. Все работают в его режиме. А даст ли это какой-то в итоге результат в игре, посмотрим», — сказал Малышев «СЭ».

«Спартак» объявил о подписании контракта с 45-летним Станковичем 16 мая. Специалист заключил соглашение с московским клубом до конца июня 2026 года.

В первом туре чемпионата России-2024/25 «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга». Матч пройдет 21 июля и начнется в 17.30 (мск).

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
3
0
Читайте также
Ванда Нара бросила Икарди после 10 лет брака
Борец Мамедов решил выступить на Олимпиаде вопреки мнению федерации
СМИ рассказали о подготовке ЕС к торговой войне с Китаем
Андрей Аршавин рассказал, что не хватает «Динамо» в борьбе за золото РПЛ
СМИ сообщили о ходатайстве на участие в СВО осужденного генерала Росгвардии
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Митрофанов о Кордобе: «Галицкий рассказывал, что «Зенит» делал какие-то шаги»
Жоаозиньо — о возвращении Смолова и Газинского в «Краснодар»: «Они не старые»
В «Спартаке» назвали слухами новость об интересе клуба к вингеру «Спортинга» Тринкану
В «Алавесе» опровергли новость об интересе к Антону Миранчуку
Источник: «Локомотив» хочет подписать вингера «Ференцвароша» Маркиньоса
Угальде — о новом сезоне: «Конечно, я хочу забивать. Постараемся завоевать титул»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Жоаозиньо — о возвращении Смолова и Газинского в «Краснодар»: «Они не старые»

Митрофанов о Кордобе: «Галицкий рассказывал, что «Зенит» делал какие-то шаги»