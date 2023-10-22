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РПЛ

Сегодня, 13:02

В «Спартаке» заявили об отсутствии конфликта между Соболевым и Абаскалем

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о конфликте Александра Соболева с главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Были такие слухи, да. Но слухи мы не комментируем. Никакого конфликта нет, Соболев тренируется с командой. Он в заявке, а на скамейке запасных может оказаться каждый», — сказал Зеленов.

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

26-летний форвард выступает за красно-белых с 2020 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
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