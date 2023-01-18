В «Стандарте» прокомментировали информацию о том, что Дюссенн согласовал контракт с «Локомотивом»

Сегодня, 16:19
Пресс-атташе «Стандарда» Оливье Сметс отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» согласовал с бельгийским клубом трансфер защитника Ноэ Дюссенна.
«У меня нет информации о том, что «Локомотив» согласовал переход Дюссенна. В любом случае это слухи. Мы такое не комментируем», — приводит слова Сметса Sport24.
Действующее соглашение бельгийца со «Стандартом» рассчитано до лета 2023 года.
В текущем сезоне он провел за льежскую команду 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 1 миллион евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования