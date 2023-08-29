В «Торино» призвали «подождать» в ситуации с возможным переходом Сазонова

В пресс-службе «Торино» в ответ на вопрос «СЭ» отреагировали на информацию о вылете защитника «Динамо» Сабы Сазонова в Турин.

— Была информация о том, что Сазонов вылетел в Турин, он завтра пройдет медосмотр для перехода?

— Пресс-служба не будет давать комментариев.

— Надеемся скоро увидеть фото Сабы Сазонова в футболке «Торино».

— Нужно подождать.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Торино» заплатит бело-голубым за трансфер Сазонова 2,5 миллиона евро плюс еще 250 тысяч бонусом. Кроме того, московский клуб получит 15 процентов от последующей продажи 21-летнего футболиста сборной Грузии.