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Сегодня, 11:42

В «Торпедо» будут двойные премиальные за победы в РПЛ до конца сезона

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До конца текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в московском «Торпедо» будут двойные премиальные за победу, сообщает «РБ Спорт».

Таким образом, клуб стимулирует футболистов на сохранение места в чемпионате на следующий сезон.

После 20 туров автозаводцы занимают последнее 16-е место в РПЛ, имея в своем активе 10 очков. Отставание от зоны стыковых матчей — 7 очков.

В ближайшем туре черно-белые с «Ростовом». Матч пройдет 2 апреля в Ростове-на-Дону. Начало запланировано на 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/do-kontsa-sezona-v-torpedo-budut-dvojny-e-premii-za-pobedy/
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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