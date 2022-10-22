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Сегодня, 17:25

В «Торпедо» надеются, что Талалаев вернется к матчу со «Спартаком»

В пресс-службе «Торпедо» сообщили, что главный тренер команды Андрей Талалаев, который пропустит матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом», вернется к игре со «Спартаком».

«У Талалаева не ковид. Надеемся, что он вернется к работе в матче со «Спартаком», — приводит слова пресс-службы «Торпедо» ТАСС.

Матч «Ахмат» — «Торпедо» состоится 23 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.

После 13 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Источник: https://tass.ru/sport/16128625

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Динамо

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
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Челси
Манчестер Юнайтед

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
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