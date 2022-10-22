В «Торпедо» надеются, что Талалаев вернется к матчу со «Спартаком»

Сегодня, 17:25
В пресс-службе «Торпедо» сообщили, что главный тренер команды Андрей Талалаев, который пропустит матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом», вернется к игре со «Спартаком».
«У Талалаева не ковид. Надеемся, что он вернется к работе в матче со «Спартаком», — приводит слова пресс-службы «Торпедо» ТАСС.
Матч «Ахмат» — «Торпедо» состоится 23 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.
После 13 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков.
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