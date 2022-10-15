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Сегодня, 19:11

В «Торпедо» объяснили назначение Талалаева главным тренером команды

Анна Горшкова
Корреспондент

Член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский объяснил назначение Андрея Талалаева на должность главного тренера команды.

«Других кандидатов, кроме Талалаева, не было. Почему выбрали его? Опытный тренер, торпедовский тренер. Верим в него, мы вообще верим в наших тренеров всегда, во всех», — приводит слова Ходоровского ТАСС.

13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

В первом матче под руководством Талалаева «Торпедо» на своем поле уступил «Локомотиву» (0:1) в 13-м туре РПЛ. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/16066639

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