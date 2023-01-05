В «Торпедо» объяснили отсутствие Ле Таллека на первом сборе «Торпедо»

Член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский прокомментировал «СЭ» отсутствие полузащитника Дамьена ле Таллека в составе команды на первый зимний сбор.

Также в списке на первый сбор нет Мухаммада Султонова, Артема Симоняна, Марка Косты, Богдана Рейхмена и Андрея Евдокимова.

«Тех игроков, которых не взяли на первый сбор, выставили на продажу? Пока ничего не могу сказать, кроме того списка футболистов, которые поедут на сбор. Это решение тренерского штаба. Если будут какие-то трансферы, то мы их опубликуем сразу же на официальных ресурсах», — сказал Ходорковский «СЭ».

Первый сбор «Торпедо» проведет в Тамбове. Он начнется 6 января и закончится 10 января.