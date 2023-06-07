Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:22

В «Торпедо» оценили уровень судейства в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал работу арбитров в РПЛ.

«Многие думают, что я очень обозлен на судей, но судейский корпус делает большую работу. Мы постоянно на связи с Каманцевым и судейским корпусом. Мы всегда в курсе о работе судей. Но есть арбитры, которые не дотягивают до уровня РПЛ, делают странные ошибки. Есть вопросы по поводу того, как такие судьи могут принимать участие в РПЛ, если они просто не могут обеспечить нормальное судейство.

Более того, есть такие некомпетентные судьи, которые могут испугаться или занервничать в играх с топ-клубами, как «Зенит» или «Спартак». Такого быть не должно. Но есть много и хороших специалистов, которые выполняют свою работу на должном уровне», – цитирует Савина Sport24.

«Торпедо» в прошедшем сезоне финишировало на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем сезоне московская команда сыграет в первой лиге.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-07-prezident-torpedo-yest-arbitry-kotoryye-ne-dotyagivayut-do-urovnya-rpl-i-mogut-ispugatsya-v-igrakh-top-klubov
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболист ЦСКА Виллиан Роша назвал себя лучшим игроком сезона в РПЛ

Агент Талаев назвал Карпина лучшим тренером сезона