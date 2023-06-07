В «Торпедо» оценили уровень судейства в РПЛ

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал работу арбитров в РПЛ.

«Многие думают, что я очень обозлен на судей, но судейский корпус делает большую работу. Мы постоянно на связи с Каманцевым и судейским корпусом. Мы всегда в курсе о работе судей. Но есть арбитры, которые не дотягивают до уровня РПЛ, делают странные ошибки. Есть вопросы по поводу того, как такие судьи могут принимать участие в РПЛ, если они просто не могут обеспечить нормальное судейство.

Более того, есть такие некомпетентные судьи, которые могут испугаться или занервничать в играх с топ-клубами, как «Зенит» или «Спартак». Такого быть не должно. Но есть много и хороших специалистов, которые выполняют свою работу на должном уровне», – цитирует Савина Sport24.

«Торпедо» в прошедшем сезоне финишировало на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем сезоне московская команда сыграет в первой лиге.