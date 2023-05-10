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РПЛ

Сегодня, 17:25

В «Торпедо» опровергли информацию об отстранении тренера Савичева

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об отстранении специалиста Николая Савичева от тренировочного процесса.

Ранее об этом сообщал matchtv.ru.

«Появившаяся в СМИ информация об отстранении Жозепом Клотетом Николая Савичева от работы с командой не соответствует действительности. Николай Николаевич — легенда нашего клуба. Он входит в тренерский штаб «Торпедо». В данный момент Николай Савичев внутри спортивного блока работает над подготовкой к следующему сезону», — рассказал руководитель пресс-службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев.

Савичев работает в «Торпедо» с 2019 года. До этого он уже работал в клубе — с 2011 по 2018 год.

После 26 туров РПЛ московская команда с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице.

Николай Савичев
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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