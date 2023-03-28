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В «Торпедо» прокомментировали назначение испанца Клотета главным тренером команды

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал назначение испанца Хосепа Клотета главным тренером команды.

«Мы вдохновлены согласием Жозепа принять предложение возглавить «Торпедо». У нового тренера большой опыт работы в Англии, Италии и Испании. Он умеет успешно развивать игроков, выстраивать зрелищный и эффективный футбол, обладает глубокими всесторонними знаниями. Именно в таком тренере мы нуждаемся для прогресса клуба и команды», — приводит пресс-служба автозаводцев слова Савина.

«Торпедо» объявило о назначении Клотета во вторник, 28 марта. По данным «СЭ», специалист подписал контракт на 2,5 года.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 20 матчах. Предыдущим главным тренером команды был Андрей Талалаев, который расторг контракт с клубом по обоюдному согласию 22 марта.

Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/3259
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