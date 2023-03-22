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Сегодня, 15:45

В «Торпедо» прокомментировали отставку Талалаева с поста главного тренера

Иван Торопцев
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал отставку Андрея Талалаева с поста главного тренера команды.

В среду, 22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом по обоюдному согласию сторон.

«Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба. Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время», — приводит пресс-служба автозаводцев слова Савина.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

Источник: https://torpedo.ru/news/44923/
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Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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