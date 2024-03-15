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15 марта, 10:53

В «Торпедо» работают над получением российского гражданства украинским футболистом Червяковым

Виктория Кравченко
Футболист Руслан Червяков
Руслан Червяков.
Фото ФК «Торпедо»
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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил, что клуб занимается вопросом получения гражданства РФ украинским полузащитником Русланом Червяковым.

«Предлагали ли мы иностранным игрокам получить российское гражданство? Мы работаем над тем, чтобы Руслан Червяков получил российское гражданство и спортивное российское гражданство. Это две разные составляющие. Получится ли завершить все до конца сезона? Не готов утверждать. Это может помешать работе», — цитирует Волнушкина ТАСС.

19-летний Червяков выступает за «Торпедо» с августа 2023 года. В текущем сезоне он забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 8 матчах за «Торпедо».

Источник: https://tass.ru/sport/20240175
ФК Торпедо (Москва)
Александр Червяков
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