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Сегодня, 13:23

В «Торпедо» рассказали о будущем отстраненных игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал будущее отстраненных футболистов автозаводцев — Юрия Журавлева, Ильи Кутепова и Равиля Нетфуллина.

«У всех футболистов действующие контракты, их никто не расторгает. С каждым еще обсудим ситуацию, позицию тренера. В первую очередь, будет зависеть от них самих, от их желания и возможностей будет зависеть итоговое решение. Но в конечном счете решение по составу за главным тренером. Про центральных защитников лучше спросить Клотета, состав определяет он. Только вы забыли про Прошкина — он тоже может сыграть центрального защитника — и Савича, которого перемещали на эту позицию из полузащиты», — приводит слова Савина Sport24.

6 мая, «Торпедо» сыграет дома против грозненского «Ахмата». Начало матча — в 16:30 по мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-05-v-torpedo-rasskazali-o-budushchem-otstranennykh-igrokov-s-kazhdym-yeshche-pogovorim-no-resheniye-za-klotetom
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