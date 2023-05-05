В «Торпедо» рассказали о будущем отстраненных игроков

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал будущее отстраненных футболистов автозаводцев — Юрия Журавлева, Ильи Кутепова и Равиля Нетфуллина.

«У всех футболистов действующие контракты, их никто не расторгает. С каждым еще обсудим ситуацию, позицию тренера. В первую очередь, будет зависеть от них самих, от их желания и возможностей будет зависеть итоговое решение. Но в конечном счете решение по составу за главным тренером. Про центральных защитников лучше спросить Клотета, состав определяет он. Только вы забыли про Прошкина — он тоже может сыграть центрального защитника — и Савича, которого перемещали на эту позицию из полузащиты», — приводит слова Савина Sport24.

6 мая, «Торпедо» сыграет дома против грозненского «Ахмата». Начало матча — в 16:30 по мск.