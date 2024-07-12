Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:21

В «Торпедо» рассказали о ходе переговоров со «Спартаком» по аренде Зорина

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах со «Спартаком» по возможной аренде полузащитника красно-белых Даниила Зорина.

«Мы достаточно длительное время находимся со «Спартаком» в диалоге. Мы и зимой хотели Даню забрать. «Спартак» примет решение, будет ли он получать игровое время с основой, либо будет получать у нас или в каком-то другом клубе. Надеюсь, что у нас», — сказал Волнушкин «СЭ».

Зорин является воспитанником «Спартака». Полузащитник провел за красно-белых 6 матчей, отличившись одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
1
0
Читайте также
Биография Екатерины Варнавы: от КВН до секс-символа российского ТВ
Благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ пройдет 20 июля
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
Андрей Аршавин рассказал, что не хватает «Динамо» в борьбе за золото РПЛ
В Кремле назвали недопустимыми грубые высказывания Байдена в адрес президентов
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Генеральный директор «Локомотива» Леонченко: «Финансовое состояние клуба меняется в лучшую сторону»
В «Рубине» рассказали об общении с Даку после его возвращения с Евро
Болельщики «Спартака» вспомнили Федуна на матче против «Динамо»
Личка рассказал, о чем пообщался со Станковичем перед матчем против «Спартака»
Шунин — об уходе из «Динамо»: «Мне обещали подумать, но больше на связь не вышли»
Ташуев: «Хочется увидеть расцвет Пиняева в новом сезоне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Ташуев: «Хочется увидеть расцвет Пиняева в новом сезоне»

Шунин — об уходе из «Динамо»: «Мне обещали подумать, но больше на связь не вышли»