В «Торпедо» заявили, что довольны работой Талалаева в клубе

Член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Главный тренер и президент публично обозначили, на какие позиции команде требуется усиление. Прежде всего, необходим нападающий. Сейчас в клубе идет совместная конструктивная, прозрачная, с понятными для всех участвующих в ней принципами работа, в которой главный тренер принимает активное участие. В том числе и в трансферной части. Мы довольны работой Андрея Талалаева», — сказал Ходоровский «СЭ».

13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров сезона-2022/23.