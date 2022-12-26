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Сегодня, 15:00

В «Торпедо» заявили, что довольны работой Талалаева в клубе

Артем Бухаев
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Член совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера команды Андрея Талалаева.

«Главный тренер и президент публично обозначили, на какие позиции команде требуется усиление. Прежде всего, необходим нападающий. Сейчас в клубе идет совместная конструктивная, прозрачная, с понятными для всех участвующих в ней принципами работа, в которой главный тренер принимает активное участие. В том числе и в трансферной части. Мы довольны работой Андрея Талалаева», — сказал Ходоровский «СЭ».

13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров сезона-2022/23.

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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