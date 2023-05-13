В «Торпедо» заявили, что Клотет останется главным тренером команды

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал будущее главного тренера команды Жозепа Клотета.

— Назовите причины, которые привели «Торпедо» к такому результату.

— Нужно, чтоб весь клуб был профессиональным, тогда и результат будет соответствующий.

— Клотет останется в команде?

— Да. Это решенный вопрос с первого тура, как он пришел, ничего не менялось в этом плане. Думаю только, что состав команды существенно обновится. Как минимум, в ФНЛ немножко другой регламент. После 4 июня, думаю, будет понятно, кто уйдет из легионеров. В ближайшее время будем объявлять, кто точно останется.

— Как считаете, вина предыдущего руководства сильно сказалась на вылете «Торпедо»?

— Это вопрос не вины. Это вопрос ответственности. Наверно, ответственным здесь все — начиная с меня, действующего президента, и каждый в свою очередь тоже несет ответственность. Это вопрос больше к ним.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ. По итогам сезона-2022/23 команда отправится в первую лигу.