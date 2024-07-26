В «Торпедо» заявили, что не планируют больше никого приобретать до зимнего трансферного окна

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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал слухи о возможном приглашении в клуб защитников Марио Фернандеса и Георгия Джикии, а также форварда Артема Дзюбы.
«Мы сформированы до зимы. В октябре будем анализировать по позициям усиления на зиму», — сказал Волнушкин Legalbet.
Ранее «Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса после соглашения о завершении сотрудничества. Джикия и Дзюба в связи с истечением срока контрактов в июне покинули «Спартак» и «Локомотив» соответственно. Все трое находятся в статусе свободных агентов.