В «Торпедо» заявили, что не планируют больше никого приобретать до зимнего трансферного окна

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал слухи о возможном приглашении в клуб защитников Марио Фернандеса и Георгия Джикии, а также форварда Артема Дзюбы.

«Мы сформированы до зимы. В октябре будем анализировать по позициям усиления на зиму», — сказал Волнушкин Legalbet.

Ранее «Зенит» объявил об уходе Марио Фернандеса после соглашения о завершении сотрудничества. Джикия и Дзюба в связи с истечением срока контрактов в июне покинули «Спартак» и «Локомотив» соответственно. Все трое находятся в статусе свободных агентов.