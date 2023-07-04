В «Тоттенхэме» ожидают официального предложения от «Спартака» по трансферу защитника Санчеса

Центральный защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес доступен для трансфера, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, английский клуб готов рассмотреть официальное предложение «Спартака» о переходе колумбийского игрока.

Ранее интерес московской команды к Санчесу в комментарии для «СЭ» подтвердили в агентстве FV Players, представляющем интересы футболиста.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.