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Сегодня, 10:09

В «Тоттенхэме» ожидают официального предложения от «Спартака» по трансферу защитника Санчеса

Алина Савинова
Футболисты Давинсон Санчес и Уго Льорис.
Давинсон Санчес (слева) и Уго Льорис.
Фото Global Look Press
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Центральный защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес доступен для трансфера, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, английский клуб готов рассмотреть официальное предложение «Спартака» о переходе колумбийского игрока.

Ранее интерес московской команды к Санчесу в комментарии для «СЭ» подтвердили в агентстве FV Players, представляющем интересы футболиста.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

«Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-tottenkheme-ozhidayut-oficialnogo-predlozheniya-ot-spartaka-po-transferu-sanchesa-263441/
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