В «Трабзонспоре» ответили на вопрос о возможном переходе Баринова зимой

Президент «Трабзонспора» Ахмед Агаоглу в комментарии для «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий клуб.

«Зимой «Трабзонспор» может купить Баринова? Нет, это неправда», — сказал Агаоглу «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Баринов может перейти в турецкий клуб зимой.

Контракт 26-летнего полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.

В этом сезоне он провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.