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1 апреля, 12:30

В трансляциях матчей РПЛ теперь можно увидеть топ игроков на основе фитнес-данных

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Начиная с 22-го тура Мир РПЛ показатели скорости, дистанции пробега и другие фитнес-данные футболистов доступны в прямой трансляции матчей.

Зрители игр Мир РПЛ теперь могут увидеть дополнительную статистику — топ игроков на основе фитнес-данных, среди которых дистанция и скорость пробега футболистов.

Данные предоставляет технологический сервис Яндекс Спорттех. Начиная с сезона-2023/24 сервис является статистическим партнером РПЛ и позволяет собирать и обрабатывать данные по более чем 110 параметрам, используя технологию компьютерного зрения для фитнес-показателей. Сейчас информация о скорости, преодоленном расстоянии и другим параметрам футболистов становится доступна в течение нескольких минут.

«Сейчас мы предоставляем данные по физической активности футболистов с задержкой в несколько минут за счет технологического решения, автоматизации процессов и постоянной работы над точностью. Это позволяет использовать их прямо во время прямого эфира. В течение сезона мы продолжим развивать проект с фокусом на ускорение предоставления данных, новые параметры и разработку решений для дистрибуции данных для партнеров», — рассказал Владимир Цуканов, СТО направления Спорт, Яндекс.

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