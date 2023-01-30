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Сегодня, 12:32

В тренерском штабе национальной команды России высказались о возможном переходе РФС в Азию

Алина Савинова
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Помощник главного тренера сборной России Юрий Никифоров рассказал, что думает о переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Не факт, что даже если мы перейдем в Азию, ФИФА нам разрешит играть. Никто не дает гарантий. Тогда в чем смысл этого перехода? В таком случае мы не вернемся в УЕФА — сто процентов. Поэтому и собирался технический комитет РФС, принималось соответствующее решение», — приводит «РБ Спорт» слова Никифорова.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-trenerskom-shtabe-sbornoj-rossii-vy-skazalis-o-vozmozhnom-perehode-iz-uefa-v-aziyu/
Юрий Никифоров
РФС
УЕФА
ФИФА
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