В тренерском штабе национальной команды России высказались о возможном переходе РФС в Азию

Помощник главного тренера сборной России Юрий Никифоров рассказал, что думает о переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Не факт, что даже если мы перейдем в Азию, ФИФА нам разрешит играть. Никто не дает гарантий. Тогда в чем смысл этого перехода? В таком случае мы не вернемся в УЕФА — сто процентов. Поэтому и собирался технический комитет РФС, принималось соответствующее решение», — приводит «РБ Спорт» слова Никифорова.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.