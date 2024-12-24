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Сегодня, 23:32

В Турции назвали хорошей новость о возможном назначении Кагигао в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Турецкий журналист Джанер Исбегендир ответил на вопрос «СЭ» о потенциальном спортивном директоре «Спартака» Фрэнсисе Кагигао.

Фрэнсис Кагигао. Новый спортдир «Спартака» уже в пути: Кагигао покинул «Галатасарай» и едет в Россию

Ранее во вторник журналист Бурхан Джан Терзи сообщил, что 55-летний испанец покинул пост менеджера по международным связям и скаутингу в «Галатасарае и продолжит карьеру в российском клубе.

«Судя по автору, Бурхану Джану Терзи, я могу быть уверен в том, что это на сто процентов правда. Хорошие новости для «Спартака», — сказал Исбегендир «СЭ».

10 декабря «СЭ» сообщил, что Кагигао — один из главных кандидатов на пост спортивного директора «Спартака».

ФК Спартак (Москва)
Фрэнсис Кагигао
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