Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:25

В Турции назвали преждевременной новость об интересе «Спартака» к Абубакару

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал «СЭ» новость об интересе «Спартака» к нападающему Венсану Абубакару.

По информации Laura Dave Media, красно-белые могут подписать 31-летнего камерунца в зимнее трансферное окно. 11 декабря «Бешикташ» объявил об исключении Абубакара и еще четверых игроков из основы из-за «плохой игры и несовместимости внутри команды».

«Абубакара только что исключили из состава команды. Говорить об интересе «Спартака» пока преждевременно. Абубакар и «Бешикташ» пока не смогли прийти к соглашению о расторжении контракта. Клуб исключил Абубакара из состава, но они пока не смогли договориться о деньгах, поэтому нападающий еще останется в клубе на какое-то время», — сказал Дикме «СЭ».

Контракт Абубакара с «Бешикташем» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Венсан Абубакар
ФК Бешикташ
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Биография Конора Макгрегора: история ирландского сантехника, ставшего легендой UFC
Москва приравняет взлет F-16 с баз в Польше, Румынии и Словакии к участию в конфликте
Контролер высадил ребенка из автобуса в холод у леса в Петербурге
В Москве впервые лишили гражданства РФ за совершение преступления
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Metaratings: «Спартак» не претендует на форварда «Бешикташа» Абубакара

Семшов не считает «Зенит» фаворитом в борьбе за чемпионство в РПЛ