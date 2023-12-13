В Турции назвали преждевременной новость об интересе «Спартака» к Абубакару

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал «СЭ» новость об интересе «Спартака» к нападающему Венсану Абубакару.

По информации Laura Dave Media, красно-белые могут подписать 31-летнего камерунца в зимнее трансферное окно. 11 декабря «Бешикташ» объявил об исключении Абубакара и еще четверых игроков из основы из-за «плохой игры и несовместимости внутри команды».

«Абубакара только что исключили из состава команды. Говорить об интересе «Спартака» пока преждевременно. Абубакар и «Бешикташ» пока не смогли прийти к соглашению о расторжении контракта. Клуб исключил Абубакара из состава, но они пока не смогли договориться о деньгах, поэтому нападающий еще останется в клубе на какое-то время», — сказал Дикме «СЭ».

Контракт Абубакара с «Бешикташем» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.