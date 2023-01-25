В Турции объяснили, почему Баринов не перейдет в «Бешикташ»

Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме в комментарии для «СЭ» объяснил, почему полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не перейдет в «Бешикташ».

«Я не думаю, что этот трансфер состоится. «Локомотив» требует от «Бешикташа» 5 миллионов евро, но клуб готов предложить максимум 3 миллиона», — сказал Дикме «СЭ».

Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 9 миллионов евро.