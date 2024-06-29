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Сегодня, 17:49

В Турции объяснили, почему Фернандеш перенес встречу с руководством «Бешикташа» по поводу перехода в «Зенит»

Константин Белов
Корреспондент
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Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал «СЭ» информацию о том, что Жедсон Фернандеш перенес дату своего прилета в Стамбул.

По информации журналиста Эртана Сюзгюна, Фернандеш должен был 27 июня прибыть на встречу с руководством «Бешикташа» по поводу перехода в «Зенит».

«Бешикташ» начнет сборы и приступит к тренировкам в понедельник. Фернандеш прибыл в Стамбул вчера. День прибытия игрока в Стамбул не является проблемой для «Бешикташа». Клуб и Жедсон проведут встречу в понедельник. У «Бешикташа» и его болельщиков нет негативного мнения о Жедсоне. Болельщики даже хотят, чтобы он остался в команде, а не уходил», — сказал Дикме «СЭ».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 18 миллионов евро. В минувшем сезоне Фернандеш провел 45 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

ФК Бешикташ
ФК Зенит
Жедсон Фернандеш
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