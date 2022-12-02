Турецкий журналист: «Галатасарай» заинтересован в Николсоне? Они хотят Дембеле»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан, специализирующийся на «Галатасарае», прокомментировал «СЭ» информацию о возобновлении интереса стамбульского клуба к нападающему «Спартака» Шамару Николсону.

«Есть ли вероятность, что Шамар Николсон присоединится к «Галатасараю» зимой? Нет, не думаю, это маловероятно. Дело в том, что главная цель клуба в новом сезоне — Мусса Дембеле из «Лиона», потому что в конце сезона он станет свободным агентом», — сказал Озджан «СЭ».

По информации турецкого Fotomac, «Галатасарай» возобновил интерес к кандидатуре нападающего «Спартака» Шамару Николсону. По сведениям источника, руководство стамбульского клуб рассматривает ямайца как замену форварду Харису Сеферовичу, с которым турки предстоящей зимой планируют расстаться.