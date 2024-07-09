В Турции рассказали, почему переговоры между «Зенитом» и «Бешикташом» по Фернандешу не продвигаются

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе Жедсона Фернандеша в «Зенит».

Ранее журналист Эртан Сузгун заявил, что «Бешикташ» призвал Жедсону ждать итогов переговоров с «Зенитом». Португалец провел встречу с руководством клуба о своем переходе.

«На данный момент переговоры между «Зенитом» и «Бешикташом» по Фернандешу не продвигаются. Причина заключается в следующем: «Бешикташ» хотел продать Фернандеша и Зайнутдинова в «Зенит» одновременно. Но все пошло наперекосяк, когда Бахтияр захотел остаться в Турции. При продаже двух игроков «Бешикташ» заработал бы больше. Если бы ушел только Жедсон, то, возможно, клуб заработал бы 17-18 миллионов евро. Но по соглашению с «Бенфикой» 50 процентов средств пойдут португальцам. У «Бешикташа» осталось бы мало денег, чтобы заменить такого игрока», — сказал Дикме «СЭ».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 18 миллионов евро. В сезоне-2023/24 Фернандеш провел 45 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.