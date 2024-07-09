Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:17

В Турции рассказали, почему переговоры между «Зенитом» и «Бешикташом» по Фернандешу не продвигаются

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе Жедсона Фернандеша в «Зенит».

Ранее журналист Эртан Сузгун заявил, что «Бешикташ» призвал Жедсону ждать итогов переговоров с «Зенитом». Португалец провел встречу с руководством клуба о своем переходе.

«На данный момент переговоры между «Зенитом» и «Бешикташом» по Фернандешу не продвигаются. Причина заключается в следующем: «Бешикташ» хотел продать Фернандеша и Зайнутдинова в «Зенит» одновременно. Но все пошло наперекосяк, когда Бахтияр захотел остаться в Турции. При продаже двух игроков «Бешикташ» заработал бы больше. Если бы ушел только Жедсон, то, возможно, клуб заработал бы 17-18 миллионов евро. Но по соглашению с «Бенфикой» 50 процентов средств пойдут португальцам. У «Бешикташа» осталось бы мало денег, чтобы заменить такого игрока», — сказал Дикме «СЭ».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 18 миллионов евро. В сезоне-2023/24 Фернандеш провел 45 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Бактиер Зайнутдинов
ФК Бешикташ
ФК Зенит
Жедсон Фернандеш
6
Обсудить
Читайте также
Чемпион UFC Перейра начал конфликтовать с россиянами Анкалаевым и Вахитовым
Биография Макса Холлоуэя: жизнь и карьера бывшего чемпиона UFC
Задор, прагматизм, дисциплина или упрямство: кто выйдет в финал Евро-2024
Глушенков может заменить Клаудиньо, Соболева действительно не хватает, а Летний кубок опять проигран. Что происходит в «Зените»
В СВР указали на намерения США добиваться смены власти в Грузии
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Защитник «Локомотива» Мампасси продолжит выступать на правах аренды за «Кортрейк»

Актюркоглу отказался от перехода в «Спартак» из-за отсутствия еврокубков