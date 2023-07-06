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Сегодня, 20:28

В Турции рассказали подробности переговоров ЦСКА и «Бешикташа» по Зайнутдинову

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал для «СЭ» информацию об интересе турецкого клуба к полузащитнику ЦСКА Бахтиеру Зайнутдинову.

«В ЦСКА сообщили руководству «Бешикташа», что они готовы продать Зайнутдинова за 5 миллионов евро. Но для турецкого клуба это слишком дорого. Переговоры все еще ведутся, но максимальную сумму, которую может заплатить «Бешикташ» за Бахтиера, это 3 миллиона евро. Для клуба его приобретение было бы преимуществом, так как по новым правилам Суперлиги он считался бы турком, так как имеет гражданство Казахстана», — сказал Дикме «СЭ»

В турецком чемпионате есть правило, по которому каждый клуб Суперлиги в дополнении к 14 легионерам сможет заявить дополнительно еще одного футболиста из Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана или Узбекистана.

Новый сезон Суперлиги Турции стартует 11 августа.

Бактиер Зайнутдинов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК ЦСКА (Москва)
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