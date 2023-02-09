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Сегодня, 14:44

В Турции сообщили, что «Бешикташ» отказался от приобретения Баринова

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме, плотно работающий с «Бешикташем», в комментарии для «СЭ» заявил, что клуб не рассматривает трансфер полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Этот трансфер закрыт. Переговоры с «Локомотивом» прошли неудачно. «Бешикташ» уже приобрел на эту позицию другого игрока», — сказал Дикме «СЭ».

Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает 26-летнего россиянина в 9 миллионов евро.

В январе неоднократно сообщалось об интересе «Бешикташа» к футболисту.

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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