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Сегодня, 11:59

В Турции сообщили, что переговоры «Зенита» по Фернандешу и Зайнутдинову проходят успешно

Константин Белов
Корреспондент
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Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал «СЭ» новость о том, что полузащитники Жедсон Фернандеш и Бахтиер Зайнутдинов могут перейти в «Зенит».

Ранее издание Sabah Spor сообщило, что петербургский клуб заплатит «Бешикташу» 23,5 миллиона евро за Фернандеша и Зайнутдинова.

«Переговоры между клубами идут успешно, но футболисты пока не приняли своего решения», — сказал Дикме «СЭ».

Фернандеш перешел в турецкий клуб летом 2022 года из «Бенфики» за 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 37 матчей и забил один гол.

Бактиер Зайнутдинов
ФК Бешикташ
ФК Зенит
Жедсон Фернандеш
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