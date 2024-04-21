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Сегодня, 10:52

В Турции сообщили, что тренер «Галатасарая» Бурук не променяет клуб на «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан, плотно работающий с «Галатасараем», в разговоре с «СЭ» оценил вероятность перехода тренера Окана Бурука в «Спартак».

«Нет, это невозможно. Он не променяет «Галатасарай» на «Спартак». На 99 процентов Бурук продолжит работу в клубе. Один процент мы оставляем на то, что он окажется в итальянском чемпионате», — сказал Озджан «СЭ».

В воскресенье, 21 апреля, стало известно о том, что «Спартак» предложил Буруку двухлетний контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год до вычета налогов. Кроме того, 50-летний специалист сможет заработать еще 2,5 миллиона евро в виде бонусов.

Бурук возглавляет «Галатасарай» с июня 2022 года. В нынешнем сезоне команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 87 очков в 32 матчах.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Источник: «Спартак» предложил 2-летний контракт главному тренеру «Галатасарая» Буруку