В Турции сообщили об интересе «Локомотива» к защитнику «Фенербахче» Мерджану

«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Фенербахче» Левенту Мерджану, сообщает журналист Энес Кемерт со ссылкой на HTSpor.

По информации источника, турецкий клуб готов отпустить 24-летнего футболиста ради большей игровой практики. Кроме «Локомотива», интерес к нему проявляют «Дженоа» и «Брага».

Мерджан выступает за «Фенербахче» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел два матча в турецкой суперлиге, сыграв в общей сложности 10 минут. Ранее защитник играл в «Шальке» и «Фатих Карагюмрюк».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока, выступающего на левом фланге обороны, в 2,3 миллиона евро.