Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:52

В Турции сообщили об отсутствии интереса «Бешикташа» к Тюкавину

Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Турецкий журналист Серджан Дикме в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Бешикташа» к форварду «Динамо» Константину Тюкавину.

Ранее Sport24 сообщал, что турецкие агенты связывались с нападающим «Динамо» на тему перехода в клубы суперлиги.

«Я не думаю, что «Бешикташ» купит Константина Тюкавина, потому что они не ищут нападающего», — сказал Дикме «СЭ».

22-летний Тюкавин является воспитанником бело-голубых, за основную команду форвард выступает с 2020 года. На его счету 15 голов и 9 голевых передач в сезоне РПЛ-2023/24.

Константин Тюкавин
ФК Бешикташ
ФК Динамо (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Звезда сборной Бразилии Марта не смогла взять золото на Олимпиаде-2024
В 16 уехал в Хорватию, всегда мечтал вернуться: биография чемпиона Европы Ольмо
Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»
Барко - не волшебник, а проклятие нулями продолжается. Что случилось в матче «Спартак» - «Ахмат»
Алаудинов заявил о рекордных потерях ВСУ на курском направлении
В Сербии назвали Вучича следующей целью после покушений на Фицо и Трампа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Литвинов — о тактике «Ахмата»: «Они играют все за линией мяча»
Защитник «Ахмата» Богосавац остался доволен ничьей со «Спартаком»
Тюкавин — о матче с «Зенитом»: «Судья не давал бороться»
Тюкавин останется в «Динамо» до зимнего трансферного окна
Источник: «Спартак» близок к трансферу Актюркоглу за 13 миллионов евро
Титов дал совет Соболеву: «Саня, терпи и найди выход»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тюкавин останется в «Динамо» до зимнего трансферного окна

Тюкавин — о матче с «Зенитом»: «Судья не давал бороться»