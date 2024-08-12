В Турции сообщили об отсутствии интереса «Бешикташа» к Тюкавину

Турецкий журналист Серджан Дикме в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Бешикташа» к форварду «Динамо» Константину Тюкавину.

Ранее Sport24 сообщал, что турецкие агенты связывались с нападающим «Динамо» на тему перехода в клубы суперлиги.

«Я не думаю, что «Бешикташ» купит Константина Тюкавина, потому что они не ищут нападающего», — сказал Дикме «СЭ».

22-летний Тюкавин является воспитанником бело-голубых, за основную команду форвард выступает с 2020 года. На его счету 15 голов и 9 голевых передач в сезоне РПЛ-2023/24.