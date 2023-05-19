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Сегодня, 12:51

В Турции сообщили об отсутствии интереса «Галатасарая» к Мозесу

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан, плотно работающий с «Галатасараем», оценил вероятность перехода полузащитника Виктора Мозеса в чемпионат Турции. Ранее о такой возможности сообщал Metaratings.ru.

«Галатасарай» не заинтересован в подписании Мозеса. У Виктора был не очень успешный период в «Фенербахче», так что сейчас в его переходе нет смысла», — сказал Озджан «СЭ».

Мозес выступает за красно-белых с июля 2021 года. Соглашение 32-летнего нигерийского футболиста со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее Мозес выступал за такие команды, как «Челси», «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Интер», «Фенербахче» и другие.

Виктор Мозес
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
ФК Фенербахче
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