В Турции сообщили, почему Кузяев не переходит в «Бешикташ»: «Ждет предложений из Испании и Италии»

Спортивный журналист Серкан Дикме объяснил «СЭ», почему полузащитник «Зенита» Далер Кузяев не переходит в «Бешикташ».

«Бешикташ» все еще заинтересован в Далере Кузяеве, но футболист пока не дал своего ответа — ни позитивного, ни негативного, так как ждет предложений из Испании и Италии", — сказал Дикме «СЭ».

30-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2017 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.

В сезоне-2022/23 Кузяев провел в РПЛ 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.