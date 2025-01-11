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Сегодня, 14:00

В Турции сравнили Кахигао с тайным героем за кулисами

Микеле Антонов
Корреспондент
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Турецкий журналист Джанер Исбегендир в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-сотрудника «Галатасарая» Франсиса Кахигао о переходе в «Спартак».

Ранее Кахигао в интервью пресс-службе «Спартака» назвал работу в красно-белом клубе самым большим вызовом в карьере.

«Теперь важный вопрос в том, будет ли «Спартак» нацелен на турецких игроков. Честно говоря, среди фанатов его мало кто знает. Потому что он не был наделен полномочиями высокого уровня. Он не работал спортивным директором в «Галатасарае». Кахигао работает как тайный герой за кулисами. Но все в Турции знают людей, которые находятся на сцене», — сказал Исбегендир «СЭ».

«Спартак» объявил о назначении Кахигао 3 января. Ранее функционер работал в лондонском «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».

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ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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