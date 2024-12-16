Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:38

Член правления «Твенте» Стройер: «Получим ли миллион за Угальде? Мы не говорим о деньгах»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Член правления «Твенте» Ян Стройер не стал комментировать информацию о дополнительных выплатах в случае успешного выступления Манфреда Угальде в «Спартаке».

«Мы никогда не говорим о деньгах и не разглашаем определенные моменты, прописанные в контрактах. Так что ответа о деньгах вы не получите», — цитирует Стройера «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что «Спартак» заплатит «Твенте» дополнительный 1 миллион евро за 25 очков Угальде по системе «гол + пас» в сезоне-2024/25. Такую же сумму красно-белые выплатят голландскому клубу при условии, что станут чемпионами России, а 22-летний форвард проведет на поле более 50 процентов матчей команды.

В первой части сезона Угальде сыграл 22 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
2
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Твенте
Читайте также
Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам
Россия движется за границу. Белорусы забили арену на шоу Плющенко под музыку Чайковского
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Россияне получат 11 дней отдыха на предстоящие новогодние праздники
Шлеменко после победы над Токовым обратился к Федору Емельяненко
В деле экс-ректора ВГУЭС обнаружили новую схему мошенничества
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Николич назвал Головина игроком года
Личка включил в топ-5 игроков года лишь одного футболиста «Динамо»
Медведев выбрал игроком года футболиста «Зенита»
Мусаев назвал игроком года Сафонова
Генеральный директор «Локомотива» Леонченко назвал Батракова игроком года
Семак назвал игроком года футболиста «Зенита»
Сегодня
Вчера
Неделя