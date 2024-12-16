Член правления «Твенте» Стройер: «Получим ли миллион за Угальде? Мы не говорим о деньгах»

Член правления «Твенте» Ян Стройер не стал комментировать информацию о дополнительных выплатах в случае успешного выступления Манфреда Угальде в «Спартаке».

«Мы никогда не говорим о деньгах и не разглашаем определенные моменты, прописанные в контрактах. Так что ответа о деньгах вы не получите», — цитирует Стройера «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что «Спартак» заплатит «Твенте» дополнительный 1 миллион евро за 25 очков Угальде по системе «гол + пас» в сезоне-2024/25. Такую же сумму красно-белые выплатят голландскому клубу при условии, что станут чемпионами России, а 22-летний форвард проведет на поле более 50 процентов матчей команды.

В первой части сезона Угальде сыграл 22 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи.