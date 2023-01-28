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Сегодня, 13:35

В УАФ считают товарищеские матчи российских команд в Турции обходом запрета ФИФА и УЕФА

Футбол.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Александр Глывинский прокомментировал проведение товарищеских матчей между российскими командами и иностранными клубами.

Церемония открытия Олимпиады-2014 в&nbsp;Сочи. Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по вопросу допуска российских спортсменов к соревнованиям

«Несмотря на то, что матчи в Турции имеют неофициальный статус, мы считаем факт их проведения нарушением изоляции российского спорта. Какие-либо представители страны не имеют права участвовать в соревнованиях с иностранными командами», — приводит слова Глывинского RT со ссылкой на The Athletic.

В Турции сейчас проводят сборы следующие команды РПЛ: «Динамо», ЦСКА, «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Торпедо», «Оренбург» и «Ахмат».

24 января РФС провел встречу с представителями УЕФА. Темой обсуждения стал вопрос возможного возвращения российских клубов и сборных к международным турнирам. В феврале прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от участия в международных соревнованиях.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин высказал мнение, что определять для российских спортсменов особые условия для участия в международных соревнованиях — недопустимо.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1103186-uaf-rossiya-kluby-sbory?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Футбол
РПЛ
17
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