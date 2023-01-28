В УАФ считают товарищеские матчи российских команд в Турции обходом запрета ФИФА и УЕФА

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Пресс-секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Александр Глывинский прокомментировал проведение товарищеских матчей между российскими командами и иностранными клубами.
«Несмотря на то, что матчи в Турции имеют неофициальный статус, мы считаем факт их проведения нарушением изоляции российского спорта. Какие-либо представители страны не имеют права участвовать в соревнованиях с иностранными командами», — приводит слова Глывинского RT со ссылкой на The Athletic.
В Турции сейчас проводят сборы следующие команды РПЛ: «Динамо», ЦСКА, «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Торпедо», «Оренбург» и «Ахмат».
24 января РФС провел встречу с представителями УЕФА. Темой обсуждения стал вопрос возможного возвращения российских клубов и сборных к международным турнирам. В феврале прошлого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от участия в международных соревнованиях.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин высказал мнение, что определять для российских спортсменов особые условия для участия в международных соревнованиях — недопустимо.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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