В «Удинезе» исключили возможность трансфера Гарре из «Крыльев Советов»

Спортивный директор «Удинезе» Федерико Бальцаретти заявил, что клуб не рассматривает возможность трансфера вингера «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

«Возможен ли еще трансфер Гарре в «Удинезе»? Мы не занимаемся этим», — цитирует Бальцаретти Sport24.

В декабре представитель Гарре сообщал, что 23-летним футболистом интересовались несколько итальянских команд, в том числе «Удинезе».

В текущем сезоне РПЛ аргентинец провел 15 матчей за «Крылья», в которых отметился 8 голами и 3 результативными передачами. Гарре перешел в самарскую команду в январе 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2026-го.