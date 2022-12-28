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Сегодня, 21:23

В УЕФА считают, что переход России в АФК не изменит позицию ФИФА

Александер Чеферин.
Фото Global Look Press
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В случае возможного перехода РФС в Азию УЕФА готов переложить всю ответственность за окончательное решение на российскую сторону.

Источник, близкий к Европейскому футбольному союзу, сообщил «СЭ», что президент УЕФА Александер Чеферин готов дать добро на уход РФС, а АФК имеет право принять нашу федерацию. Однако ФИФА при этом пока не снимет запрет на участие России в турнирах под ее эгидой, поэтому для РФС кардинальных изменений не намечается.

В УЕФА дают понять, что при нынешнем руководстве Европейского футбольного союза РФС будет крайне непросто вернуться обратно в ближайшие годы.

При этом следует отметить, что весной 2023 года Чеферин намерен переизбираться на новый срок и пока он единственный кандидат. В случае успеха словенец останется боссом европейского футбола до весны 2027-го.

Валерий Карпин и&nbsp;футболисты сборной России. Как Россия будет жить в Азии: турниры, соперники, календарь и время начала матчей

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